Teodorczyk onderhandelt met Anderlecht: "Het gaat enkel over de financiële kant van de zaak"

Foto: © photonews

Lukasz Teodorczyk is hét goudhaantje geworden van Anderlecht. De 27-jarige Pool kwam zonder al te grote adelbrieven aan in het Astridpark, maar heeft de leemtes in een half seizoen serieus opgevuld. Paars-wit gaat de optie lichten, maar blijft hij ook in Brussel?

Het blijft dubbel, want er zullen ook ploegen komen aankloppen voor de rasschutter. "De onderhandelingen lopen. Als er een definitieve beslissing genomen is, verzeker ik je dat je alles zal weten. Wat mijn beslissing ook zal worden, het zal doordacht zijn. Ik maak geen belangrijke levenskeuzes van de ene dag op de andere", zegt hij in HLN.

Want Teodorczyk moet afwegingen maken. "Je moet naar het totaalplaatje kijken. Als voetballer wil je je zo goed mogelijk ontwikkelen, maar je wil ook zoveel mogelijk verdienen. Ik zou liegen als ik zei dat geld niet belangrijk is. Ik zal nooit iemand veroordelen omdat hij pakweg naar China gaat."

"Iedereen wil zijn toekomst en die van zijn familie veiligstellen. Mocht jij honderd keer meer kunnen verdienen bij een andere krant, je zou het toch ook doen? Mentaal heb ik al een beslissing genomen. Nu gaat het enkel over de financiële kant van de zaak."