Ryan komt met boodschap voor Genk- én Club-fans

Mathew Ryan mocht zich al twee keer bewijzen in het Genkse doel, maar zal vanavond moeten toekijken in Beveren. Hij is immers niet speelgerechtigd voor die inhaalwedstrijd. Hij postte wel een opmerkelijk bericht op instagram.

De Australiër kwam met een mooi dankwoord na zijn eerste twee wedstrijden bij Racing Genk. "Ik wil Racing Genk en de supporters bedanken voor het warme welkom. Ik heb het gevoel om op het veld te staan gemist en kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen de komende maanden."

"Hopelijk winnen we vanavond", voegde hij er nog aan toe. Ook de Club-fans kregen lof. "Ik wil de fans van Club Brugge bedanken voor de steun en hun begrip van mijn beslissing om Genk te vervoegen. Ik wens jullie het allerbeste voor de rest van het seizoen."