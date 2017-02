Stapelt succescoach Preud'homme de prijzen op? Woensdag mogelijk Trainer van het Jaar, op 24 februari nóg eens in de bloemetjes gezet

Michel Preud'homme is woensdag een grote kanshebber om Hein Vanhaezebrouck op te volgen als trainer van het jaar. De Trofee Raymond Goethals sleepte hij midden december al in de wacht en zal hij nu ook officieel in ontvangst mogen nemen.

Dat zal gebeuren voor het competitieduel met Zulte Waregem van vrijdag 24 februari, zo deelde het organiserende comité dinsdagvoormiddag mee. Met de Trofee Raymond Goethals wordt de oefenmeester in de bloemetjes gezet die het best beantwoordt aan de manier van werken van de toenmalige succestrainer.

Ook hier volgde Preud'homme Hein Vanhaezebrouck op die AA Gent in de lente van 2015 kampioen maakte. Charleroi-coach Felice Mazzu en Essevee-trainer Francky Dury eindigden met evenveel punten op de tweede plaats.