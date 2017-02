Filip Joos gelooft niet langer in de man van 10 miljoen: "Met Stanciu komt het niet meer goed"

RSC Anderlecht liet afgelopen vrijdag op het veld van Sporting Lokeren een een inspiratieloze indruk na. Vooral de Roemenen Alexandru Chipciu en Nicolae Stanciu gaven niet voor het eerst dit seizoen niet thuis.

Vooral de prestaties van Stanciu, toch de man van 10 miljoen, baren al wie paars-wit een warm hart toedraagt zorgen. "Met Stanciu komt het niet meer goed", liet Filip Joos maandagavond zelfs optekenen in Extra Time. "Er is iets dat groter is dan hij."

"En hij heeft ook niet de persoonlijkheid. Als hij wordt gewisseld zou je bijna hopen dat hij tegen een flesje trapt. Maar dat doet hij niet. Hij drinkt en is blij dat hij op de bank mag gaan zitten. Hij raakt echt geen knikker."

Godswonder

Anderlecht hoopt dat Stanciu alsnog ontploft in de play-offs, maar dat betwijfelt Joos. "Die matchen worden met nóg meer tempo betwist. Het zou een godswonder zijn moest het nu in de play-offs lukken."