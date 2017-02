Renard legt uit waarom Standard goudklompje Dimata naar Oostende liet gaan: "Toen was het te laat"

Landry Dimata zet énorme stappen voorwaarts. In de zomer nog overgekomen van Standard, nu al in de schijnwerpers bij een resem Europese topclubs.

Bij de Rouches balen ze er nog steeds van dat ze de 19-jarige aanvaller naar KV Oostende lieten vertrekken. In La Tribune kwam huidige sportief directeur bij Standard Olivier Renard maandagavond terug op de de bewuste transfer.

"Ik heb er alles aan gedaan om Dimata te houden", aldus Renard. Maar toen ik in februari 2016 bij de club toekwam, stond zijn besluit al vast. "Hij wilde niet per se meer spelen bij de hoofdmacht, maar wel vaker met de A-kern trainen. Dat werd de jonge gasten toen niet aangeboden."

De pedalen verloren

"Toen ik bij Standard toekwam, waren er veel jongeren die de pedalen verloren en zich afvoegen of ze nog een toekomst hadden bij Standard. Toen we dat probeerden te keren, was het te laat."