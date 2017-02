De gespannen relatie bij Standard: "Daniel is eerlijk, maar niet mijn beste vriend"

Het gaat niet goed bij Standard. De kans dat ze play-off 1 nog halen is bijzonder klein. Olivier Renard sloeg op de RTBF mea culpa, maar hij voegde er ook aan toe dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Renard wil dus niet alleen de schuld op zich nemen. “Iedereen moet schuld bekennen. Sommige transfers kwamen te laat en de groep is te groot. Anderzijds: we kunnen geen miljoenen uitgeven. En uiteindelijk zijn van de spelers die vorig seizoen de beker wonnen enkel Santini en Trebel vertrokken", zei de sportief directeur.

En dan is er nog de gespannen relatie met Daniel Van Buyten. “Daniel is een eerlijk man, maar dat wil niet zeggen dat hij mijn beste vriend is. Er wordt heus vaak gediscussieerd. En dan beslist de voorzitter.”

Renard zegt dat hij zich niet moeit met de sportieve beslissingen. "Ik stel de groep samen en ik sta dicht bij de spelers, maar de ploeg en de coaching zijn voor de trainer."