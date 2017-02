VIDEO: Schrijvers krijgt mooi onthaal in Beveren

Foto: © photonews

Siebe Schrijvers keerde voor de inhaalmatch tussen Waasland-Beveren en Racing Genk terug naar Waasland-Beveren, waarbij hij anderhalf seizoen speelde. Hij kreeg een mooi eerbetoon.

Spelen mocht hij niet, wegens nog speler van de thuisploeg op het moment dat deze wedstrijd eigenlijk afgewerkt had moeten worden, maar uiteraard reisde hij mee af met Racing Genk naar de Freethiel. Daar kreeg hij een mooie verrassing.

Hij werd geëerd door de club en de supporters en kreeg een mooie foto. Schrijvers was dan ook van levensbelang voor de fusieclub in het anderhalve seizoen dat hij er speelde. Bekijk hieronder de beelden. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.