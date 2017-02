Sven Kums onthult wie hij denkt dat zijn opvolger moet worden

Foto: © photonews

Sven Kums won vorig jaar, met verve trouwens, de Gouden Schoen. De voormalige middenvelder van AA Gent laat nu zijn licht schijnen over zijn opvolger. En dat kan er volgens hem maar één zijn.

Al ziet hij wel drie kandidaten. "Het zal tussen Izquierdo, Vormer en Teodorczyk gaan", zei hij aan Sporza. "Ik zou voor Izquierdo kiezen. Hij was het voorbije voetbaljaar de meest beslissende speler in België. Hij had een belangrijk aandeel in de Brugse titel."

Twee Bruggelingen en één van Anderlecht als outsider. Maar die is dus het gevaarlijkst, al denkt hij niet dat Teodorczyk het gaat halen. "In de eerste ronde kan de concurrentie tussen de Club-spelers punten kosten", vermoedt Kums. "In de tweede ronde zal Teodorczyk veel punten sprokkelen. Ik betwijfel of dat volstaat voor hem."