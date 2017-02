Het zal toch niet waar zijn: Vermaelen alwéér in de lappenmand

AS Roma moet het vanavond tegen Fiorentina zonder onze landgenoot Thomas Vermaelen doen. Hij is opnieuw buiten strijd met een blessure. Vermaelen moest in januari ook al eens even naar de kant.

Hij kwam terug en kreeg een basisplaats in de met 3-2 verloren wedstrijd bij Sampdoria. Vermaelen zag in die wedstrijd onder meer Dennis Praet scoren en kreeg geen lovende kritieken achteraf, vorige woensdag zat hij opnieuw op de bank.

Daar zal hij vanavond tegen Fiorentina misschien niet zitten. Vermaelen blesseerde zich immers aan de hand. Hij ging meteen na het oplopen van die blessure wel naar Hamburg om een gespecialiseerde gips te laten maken. Het is afwachten of hij erbij is.

Blessures blijven ook in Italië vaste kost

Sinds hij bij Roma tekende kwam hij nog maar in zes competitiewedstrijden in actie. Voorlopig lijkt het alweer een verloren seizoen voor de stevige Belgische verdediger.