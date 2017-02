De middenvelder die vanavond spits wordt bij Genk: "Ik had het me anders voorgesteld"

Foto: © photonews

Racing Genk moet vanavond diep in zijn reservespelers tasten. Voor Tino-Sven Susic wel goed nieuws, want hij krijgt nog eens de kans om zich te bewijzen. De Serviër verdween immers weer naar de achtergrond.

Zijn statistieken zijn immers niet om over naar huis te schrijven. "Ik had het me anders voorgesteld", vertelde Susic aan Het Nieuwsblad. "Iedereen kent wel eens een mindere periode in zijn carrière. Gelukkig ben ik in een schitterende groep terechtgekomen."

Al blijft hij wel geloven in zijn ploeg. Mits winst vanavond ziet hij play-off 1 weer helemaal zitten. "Dit wordt een cruciale wedstrijd. Pakken we de drie punten, dan staan we voor het eerst sinds lang in de top zes. Dat zou een boost zijn voor ons vertrouwen", aldus de man die waarschijnlijk in de spits moet beginnen. "Ik heb het ooit nog gedaan bij Hajduk Split", zei hij vol vertrouwen.