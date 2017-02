Alderweireld vertrok op zijn 15de: "Geen enkel kerstfeest met de familie" en "Ik ben peter van de tweeling van mijn broer, maar ik miste elke verjaardag"

Toby Alderweireld heeft al heel wat van de wereld gezien door zijn voetbalcarrière. Sinds hij op zijn 15de uit Antwerpen vertrok, ging het van Amsterdam naar Madrid en nu dus Londen. En dat begint te wegen...

Alderweireld mist immers de gewone dingen in het leven. “Sinds mijn vijftiende heb ik geen enkel kerstfeest of Nieuwjaar meer met mijn familie kunnen vieren”, vertelt Alderweireld in HUMO. “Mijn familie zie ik zelden tot nooit. Mijn oudste broer heeft een tweeling van wie ik peter ben: ik was er niet bij op de dag van hun geboorte, op geen enkele verjaardag. Ik mis elk speciaal moment. Na twaalf jaar begint dat te wegen.”

Al zal hij na zijn carrière wel tijd en geld genoeg hebben. "Geld maakt niet alles goed. Niet alles is te koop. Je kan niet 5.000 euro op tafel leggen en zeggen: “Ik wil nu een avondje met vrienden op café.”

Stel, je speelt bij Anderlecht...

Een transfer naar België zou soelaas kunnen brengen, maar dat is nog wat vroeg. “Soms denk ik daar wel eens over na. Stel: Je speelt bij Anderlecht, dan ben je elke dag thuis. Maar ik zit nu op het hoogste niveau en dan wil ik dat zo lang mogelijk volhouden, want dat is waar ik al die jaren zo hard voor gewerkt heb. Ik heb maar één ding in mijn hoofd: alles uit het voetbal halen."