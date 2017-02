VIDEO: Gesprek over Lukaku in Nederlandse talkshow krijgt ineens een wel héél vunzige ondertoon

In alle talkshows van Europa werden de vier goals van Romelu Lukaku wel eens bovengehaald. Zo ook bij 'Voetbal Inside', het Nederlandse praatprogramma. Eerst leek er niets aan de hand, tot de nieuwe liefde van Romelu ter sprake kwam.

Lukaku zou een relatie hebben met de dochter van Harry Mens, een Nederlandse tv-presentator. De vraag kwam dan ook al snel of zijn nieuwe liefde iets te maken heeft met zijn huidige vorm.

Koren op de momen van René van der Gijp, die meteen in de slaapkamer van de twee probeerde te kijken. "En dan vragen we ons af waarom we soms als seksitisch bestempeld worden", reageerde Johan Derksen op het einde. De rest moet u zelf maar bekijken...