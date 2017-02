Wie volgt volgens u Sven Kums op en wint de Gouden Schoen? Laat hier uw stem horen!

Foto: © photonews

Wie volgt Sven Kums op in de verkiezing van Gouden Schoen? Nog één keer slapen en we komen het te weten. Maar niet voor we nog eens naar uw favoriet peilen.

Wie verdient volgens u de Gouden Schoen? Dat is de insteek van ons wekelijks debat. Club Brugge-winger José Izquierdo is de meest genoemde kanshebber, maar moet afrekenen met een gevaarlijke concurrent als huidig Gouden Stier Lukasz Teodorczyk. En zal ploegmaat Ruud Vormer niet te veel punten van de Colombiaanse snelduivel afsnoepen?

Allemaal hypotheses waar we woensdagavond een antwoord op krijgen. Andere outsiders voor een notering in de top 5 of top 10 zijn onder meer Alejandro Pozuelo, Leon Bailey, Wilfred Ndidi, Sofiane Hanni, Youri Tielemans, Lior Refaelov, Danijel Milicevic, Soualiho Meité, Onur Kaya, Knowledge Musona, Landry Dimata, Siebe Schrijvers, Stef Peeters, ...

U krijgt het in onderstaande poll voor het zeggen. Wij willen van u één naam als opvolger voor ex-Buffalo Sven Kums.