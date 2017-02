VIDEO: Thoelen doet een 'Sierenske' tijdens beloftenmatch

Foto: © photonews

Anderlecht won gisteren met 3-1 van de beloften van AA Gent. Al zaten er bij de Buffalo's wel heel wat 'oudere jongens' bij. Hieronder kan u de beelden nog eens bekijken.

Let vooral op de gelijkmaker van Jorn Vancamp. Daarbij had doelman Yannick Thoelen redelijk wat pech. De doelman had ongeveer hetzelfde voor als Jurgen Sierens, een aantal jaren geleden in de match tegen Anderlecht, maar dan wel met de grote jongens.

Thoelen probeerde de bal met de benen te stoppen, maar die zat ineens tussen zijn twee benen en zo ging de bal binnen. Hieronder kan u de twee fases eens bekijken. Het doelpunt van Vancamp is rond 1'15".