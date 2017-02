Anderlecht pleegt stijlbreuk: geen Suarez, Wilhelmsson of Zetterberg meer

Anderlecht heeft het moeilijk als Lukasz Teodorczyk niet scoort. En de Pool is ook niet iemand die met één flits individueel een match beslist. Hij is afhankelijk van de aanvoer. En in de kern van paars-wit zit er zo momenteel niemand. Een stijlbreuk...

Marc Degryse, Luc Nilis, Pär Zetterberg, Alin Stoica, Christian Wilhelmsson, Aruna Dindane, Matias Suarez, Juan Lozano, Robbie Rensenbrink, Mbark Boussoufa, Gilles De Bilde,... Doorheen de decennia is het lijstje van spelers die met één geniale ingeving een wedstrijd in een definitieve plooi konden leggen immens lang geworden.

Maar het lijstje stopt. Tja, sinds Matias Suarez zijn knieproblemen weer de kop opstaken. Nicolae Stanciu moest de volgende in het rijtje worden, maar de Roemeen is nog niet klaar om die rol op zich te nemen. Stanciu heeft wel al een paar knappe goals gemaakt, maar niet op het moment dat paars-wit het echt nodig had.

Club is meer Anderlecht dan Anderlecht

En dat is toch een serieuze stijlbreuk te noemen. Want Anderlecht teerde jarenlang gedeeltelijk op zulke jongens. Meer nog, de grootste successen van de club zijn op die filosofie gebaseerd. De omkadering is er met allemaal goeie voetballers op het middenveld, maar die ene met een versnelling, een flits in de voeten, die ontbreekt.

En het is dan ook bijzonder raar om te moeten zeggen, maar Club Brugge is tegenwoordig meer Anderlecht dan Anderlecht zelf. Met Refaelov en vooral Izquierdo lopen er zo wel twee jongens rond in Jan Breydel.