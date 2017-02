Van Meir voor dé match: "We vrezen het nieuwe Antwerp"

Zaterdag staat dé topper in 1B op het programma wanneer Lierse naar Antwerp trekt. Een wedstrijd die beslissend kan zijn voor de tweede periodetitel. Eric Van Meir, coach van de Pallieters, kijkt uit naar het duel met vertrouwen en vrees.

Van Meir weet ook dat de ploeg van de eerste ronde niet meer bestaat. ”We vrezen vooral het nieuwe Antwerp”, zegt hij op ATV. “Als je het Antwerp van de eerste ronde in 1B bekijkt, kan je van een totale metamorfose spreken. Wim De Decker heeft heel goed werk geleverd: zijn spelers zijn gretig, ze spelen goed voetbal en er zat veel ziel en karakter in de laatste vijf wedstrijden. Ik ben eigenlijk verrast dat dat zo snel is gelukt.”

Antwerp en Lierse moeten beiden nog tegen Roeselare, de nummer 3 in de stand. Een winst in de topper brengt vooral The Great Old heel dicht bij periodewinst."“Het zijn nog drie wedstrijden en die moeten allemaal winnen. Zo simpel is het voor ons", aldus Van Meir. "Voor mij zijn het de twee traditieclubs (Lierse en Antwerp) die het meest verdienen om naar eerste te gaan."