Boljevic tankte vertrouwen: "Standard? Die kunnen we kloppen"

Foto: © photonews

Het was dinsdagavond de wedstrijd van Aleksandar Boljevic. De winger lokte twee gele kaarten uit en was een constant gevaar op de linkerkant. Racing Genk had het heel moeilijk met de Serviër.

"We speelden echt een goeie wedstrijd", aldus Aleksandar Boljevic na de match. "In de tweede helft waren ze een beetje beter, dus kunnen we tevreden zijn met dit punt." Toch voelde je dat er ook teleurstelling doorsijpelde in zijn stem.

"We creëerden twee à drie goeie kansen in die eerste helft. We moesten scoren." Hij miste zelf ook een dot van een kans in de tweede helft. "Het was jammer dat de keeper zo'n goeie reactie in huis had."

Strafschop? Hij hield me vast, maar de ref zag het niet -Aleksandar Boljevic

Bovendien werd er ook een strafschopovertreding op hem gemaakt bij een ingestudeerde vrije trap. "Hij hield met echt vast, maar ik denk dat de scheidsrechter het niet zag omdat de bal niet naar mij ging. Een fout is een fout, maar ik praat er niet graag over."

Het gaat al drie wedstrijden redelijk goed bij Waasland-Beveren. "Als we zo verder doen, komen die drie punten er wel. Tegen Moeskroen of Standard. Als we spelen zoals tegen Genk, kunnen we Standard zeker kloppen."