Butelle volgt Sels op als Doelman van het Jaar!

Foto: © photonews

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de beste doelman van het land? Vorig jaar was er geen twijfel rond Sels, maar dit jaar beloofde het spannender te worden.

De vijf kanshebbers luidden naar de namen Colin Coosemans, Silvio Proto, Sammy Bossut, Nicolas Penneteau en Ludovic Butelle. Die laatste twee maakten volgens de verwachtingen de meeste kans. Butelle leidde Club Brugge immers naar de titel.

Nicolas Penneteau was dan weer de meest constante over het volledige jaar. Waar de Brugse doelman toch wat van zijn pluimen liet na de zomer, bleef het sluitstuk van Charleroi week na week indruk maken.

Twee keer Club in drie jaar

Toch werd het, terecht, Ludovic Butelle. Zijn rol in de gewonnen titel van Club Brugge was zo belangrijk, dat hij zich enkele foutjes kon veroorloven na de zomer. Vergeet ook niet dat hij nog steeds aan kop staat wat de clean sheets in de hoogste klasse betreft.

Butelle is de tweede doelman van Club Brugge die hem in de laatste drie jaar kan winnen. Voor Sels was het immers aan Mathew Ryan. Blauw-Zwart was de favoriet in de meeste prijzen, deze haalt de fiere kampioen toch al binnen.