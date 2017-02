De kop is eraf voor Tine Schryvers in Zweden: "Eindelijk speel ik op hoog niveau"

Foto: © photonews

Tine Schryvers maakte deze winter de overstap van het Noorse Valerenga naar het Zweedse Kristianstads. Daar kwam ze al twee keer in actie in een oefenwedstrijd.

Vorige week speelde Kristianstads 1-1 gelijk tegen FC Rosengard, afgelopen weekend werd hetzelfde resultaat behaald tegen Växjö. Tine Schryvers maakte al 180 minuten bij haar nieuwe ploeg.

Tegen Växjö maakte ze bovendien haar eerste doelpunt van de voorbereiding, die nog wel een tijdje duurt. De eerste competitiewedstrijd wordt pas half april gespeeld, dus is de voorbereiding lang en dienstbaar.

De taal? Dat lukt wel, want het is vergelijkbaar met het Noors

"Het niveauverschil is immens met de Noorse competitie", beseft Schryvers. "Eindelijk speel ik op hoog niveau en ook de trainingsintensiteit is dag en nacht verschil. Het is nu zaak om nog harder te werken, hopelijk volgen de resultaten en goals dan snel."

Aanpassingsproblemen heeft de Flame niet echt: "Ook van de taal versta ik al heel wat, want het is een beetje vergelijkbaar met het Noors. En ik volg ook Zweedse les."