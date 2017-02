Waarom Janice Cayman de Gouden Schoen zou verdienen

Woensdag wordt de Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Rest de vraag: wie pakt de prijs. De topfavoriete is (uiteraard) Tessa Wullaert van Wolfsburg, maar eigenlijk zouden alle 10 de genomineerden de prijs om een of andere reden wel verdienen.

Om verder te gaan stellen we in een vijfde aflevering van deze reeks alvast Janice Cayman voor. Zij is misschien wel de grootste concurrente voor Tessa Wullaert, of niet?

2016 was in ieder geval een wonderbaarlijk jaar voor Cayman, die kampioen werd in misschien wel de hoogst aangeschreven competitie van de wereld.

Na zes maanden bij het Franse Juvisy trok ze namelijk enkele maanden naar de Verenigde Staten, om er kampioen te worden met Western New York Flash. Enig nadeel: Cayman speelde niet al te vaak in de USA en was zo geen leidende kracht in het behalen van de titel.

Maar ook bij de Flames stak de aanvalster er bovenuit. Ze scoorde in Engeland een typisch en belangrijk Cayman-doelpunt met hoge druk op de keepster, zorgde mee voor de kwalificatie richting EK en versierde een transfer naar de Franse topclub Montpellier. Daarmee wil ze ook eens CL-voetbal afdwingen.