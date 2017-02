Rode Duivels in de kijker: 'Chelsea wil Lukaku', 'Mertens lijkt weg' en 'Carrasco stuurt aan op transfer'

Foto: © photonews

De Rode Duivels lopen meer dan ooit in de picture. Mertens (even) topschutter in Italië, Lukaku in de Premier League en ook Carrasco doet het goed in LaLiga. Spraakmakende transfers in de zomer? Ze zitten er aan te komen.

Toch als we de Britse pers mogen geloven. Om te beginnen rondom het figuur van Romelu Lukaku. Zo zou Antonio Conté van hem een absolute topprioriteit willen maken om binnen te halen. Het zou een spraakmakende terugkeer worden voor Big Rom, die ook naar andere topclubs kan.

Diego Simeone en Yannick Carrasco zouden dan weer niet meer door dezelfde deur kunnen bij Atlético Madrid, al is die roddel eerder ook al een paar keer naar boven gekomen. Toch mag niet worden uitgesloten dat ook hij deze zomer wel eens zou kunnen vertrekken, gezien half Europa aast op de winger.

En Dries Mertens? Die zit mogelijk ook in zijn laatste maanden bij Napoli. Hij voelt zich dan wel prima en opperbest - net als vriendin Kat - in Napels, maar de lokroep van de topclubs in Italië én daarbuiten zou deze zomer luider dan ooit worden.