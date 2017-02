Speler Essevee legt uit: "Dit is het geheim om Kalinic te kloppen"

Foto: © photonews

Lovre Kalinic begon zijn periode bij AA Gent met enkele uitmuntende prestaties én drie clean sheets. Pas na 358 minuten in de Jupiler Pro League kreeg hij een doelpunt te slikken. Wat is het geheim om de goalie te kloppen?

Daarvoor moeten we het natuurlijk even aan Henrik Dalsgaard vragen, de eerste en voorlopig enige die Kalinic wist te kloppen in de Jupiler Pro League. In minuut 89 van de match tussen Zulte Waregem en Gent wist hij de 1-1 te scoren en zo een einde te maken aan 358 minuten zonder tegendoelpunt.

"Het geheim om Kalinic te kloppen? Dicht genoeg bij hem in de buurt kunnen komen en dan gewoon keihard trappen en naar niets kijken", kon Dalsgaard er wel om lachen toen hij geconfronteerd werd met de wetenschap dat hij als eerste scoorde tegen Kalinic. "Dat is het geheim."

Het moge duidelijk zijn: Dalsgaard voelt zich goed in de groep. "Het helpt ook wel dat we met Lerager, Hamalainen en Ankersen met vier Denen zijn. Maar het is ook gewoon omdat we ons hier allemaal goedvoelen dat we zo goed aarden. We zijn niet echt een clubje in de club, want we kunnen het ook met iedereen goed vinden."

Toch komen de spelers soms eens samen: "Vorige week nog bij Brian. Zijn vrouw had gekookt voor ons en het was een leuke avond met de vriendinnen en vrouwen er ook nog bij." Iets wat Lerager ook graag wilde bevestigen: "Het is leuk hier in België en zolang ik hier ben zal ik me dan ook 100% inzetten voor mijn club. Ik voel me hier goed."