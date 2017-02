José Izquierdo beleeft het mooiste moment in zijn ontluikende voetbalcarrière: "Eerst de titel, dan de Champions League en nu dit"

Foto: © photonews

José Izquierdo kreeg woensdag de 63ste Gouden Schoen uit handen van Belgisch bondscoach Roberto Martinez. De ontlading bij de Colombiaanse snelduivel die een stressvolle avond beleefde was enorm.

De 24-jarige Izquierdo straalde toen hij met zijn Gouden Schoen de perszaal binnenwandelde. "Me happy? Ik ben altijd happy", glunderde de winger van Club Brugge. "Voetbal maakt me blij en is de mooiste job in het leven."

De mensen zien mijn flitsen graag, dat blijkt uit deze stemming - José Izquierdo

De laureaat bedankte iedereen die op hem stemde. "Ik zal met mijn flitsen altijd voor het verschil proberen zorgen. Dat zien de mensen graag, dat blijkt ook uit deze stemming."

"Het winnen van deze Gouden Schoen is het mooiste moment van mijn carrière. Eerst de titel, dan de Champions League en nu dít. Deze trofee is het resultaat van jaren hard werken en rusten. Dit motiveert me om er nog harder tegenaan te gaan en Club een nieuwe titel te bezorgen", besloot Izquierdo.