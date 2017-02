Topfavoriet José Izquierdo wint de Gouden Schoen 2016!

Foto: © photonews

José Izquierdo (24) is woensdagavond weinig verrassend uitgeroepen als 63ste laureaat van de Gouden Schoen. De Colombiaan haalde het vooral dankzij zijn vorm bij het behalen van de titel vorig seizoen.

Izquierdo ging het duel aan met Lukasz Teodorczyk. De Colombiaanse snelduivel die Club Brugge kampioen maakte, was de overduidelijke winnaar van de eerste stemronde. En dus moest blijken of de Anderlecht-spits nog over zijn concurrent zou geraken.

Dat gebeurde niet en dus werd José Izquierdo de 63ste Gouden Schoen. Hij is nog maar de tweede Zuid-Amerikaan in de geschiedenis van de trofee die het felbegeerde schoeisel naar huis mag meenemen.

"Vertrouwen van de coach was het belangrijkste" - José Izquierdo

“Ik wil graag iedereen bedanken: de staf, mijn ploegmakkers, Rafa (Lior Refaelov, nvdr.) Ruud (Vormer, nvdr.) Timmy (Simons, nvdr.), de voorzitter, de coach, Vincent (Mannaert, nvdr.) en Dévy (Rigaux, team manager, nvdr.)", aldus Izquierdo vlak na het in de wacht slepen van de trofee.

“Ik moet veel mensen bedanken. (lacht) Mijn familie zit aan de andere kant van de wereld terwijl ik moet trainen. Ik wil ook Michel Preud’homme bedanken voor het vertrouwen dat hij in me toonde. Dat was het belangrijkste.”

Deze keer krijgt Izquierdo het applaus

Dat een buitenlander de trofee in de lucht mag steken, is allang geen unicum meer. Waar het vroeger vooral Belgen en Nederlanders waren, ging de Schoen de voorbije tien jaar vijf keer naar een buitenlander. Izquierdo maakt er zes in de elf laatste edities van.

Izquierdo was dé man bij Club Brugge in de play-offs van het voorbije seizoen. Hij scoorde in de absolute eindfase maar liefst vijf van zijn zeven goals. Vooral in de wedstrijd op Gent was hij onhoudbaar voor de verdediging.

Eindstand Gouden Schoen 2016