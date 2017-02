Heist verloor met opgeheven hoofd van Beerschot-Wilrijk en hoopt nog op eindronde: "Dan kunnen we nog eens naar het Kiel komen"

Foto: © jan mees

KSK Heist verloor zaterdag met 4-2 op het Kiel en deed daardoor een slechte zaak in de strijd om de fel begeerde tickets voor de eindronde. Trainer Karel Keleman zag echter ook veel positieve zaken.

"We hadden wel degelijk een plan", zei Heist-coach Karel Keleman na de verloren wedstrijd op het veld van leider KFCO Beerschot-Wilrijk. "Maar voor we dat konden uitvoeren, stonden we al 2-0 in het krijt. Sta me ook even toe om de thuisploeg te feliciteren met de twaalfde overwinning op rij. Het maakt niet uit in welke reeks je speelt, het blijft een prachtprestatie."

De Heist-coach wou Beerschot-Wilrijk verrassen. "We zijn aan de wedstrijd begonnen in een 3-5-2, na de vroege achterstand hebben we omgeschakeld naar ons vertrouwde 4-3-3 systeem. Dan pas konden we het evenwicht herstellen. Jammer genoeg slikten we voor de rust nog dat derde doelpunt", aldus Keleman.

Eindronde

"Ik neem de verantwoordelijkheid voor die eerste helft op mij. Ik heb iets willen proberen en dat is mislukt", was de de trainer van Heist eerlijk. "Maar ik moet m'n spelers nog complimenteren voor hun tweede helft. Ondanks het verlies hebben we toch allemaal genoten van de wedstrijd."

"We hopen dan ook van harte dat we in de eindronde nog eens naar het Kiel mogen komen", klonk Keleman nog ambitieus. Momenteel staat KSK Heist zesde met zes punten achterstand op Deinze en Virton, die gedeeld derde staan. Komend weekend ontvangen de Kempenaren nummer acht Oudenaarde.