Preud'homme dreef Vanaken dit seizoen tot het uiterste: "Dat was mijn meest agressieve moment"

Hans Vanaken is immer de rust zelve, maar toch durft ook de Limburger wel eens over te koken. Dat gebeurde dit seizoen nog in aanloop naar de CL-match tegen Leicester City.

In Het Laatste Nieuws stelde voor de gelegenheid van de Gouden Schoen Michel Preud'homme eens zelf de vragen aan zijn spelers. Zo kreeg Vanaken de vraag: wanneer as je voor het laatst kwaad op je coach? Een moment dat de middenvelder terugbrengt naar Leicester. "Daar was ik behoorlijk kwaad ja. Je had De Bock op me afgestuurd."

De linksachter kreeg de opdracht om tijdens de shadow game daags voor de match hard tegen Vanaken in te gaan. Preud'homme wilde de Lommelaar voorbereiden op wat hem te wachten stond tegen de Engelse landskampioen. "Het kan wel dat dat mijn meest agressieve moment was", aldus Vanaken.