Jackers blijft bescheiden, maar de jongeling deed het goed: "Ik deed m'n job, hé"

Op Waasland-Beveren moest Nordin Jackers Racing Genk meermaals rechthouden. Cools, Boljevic, Gano. Allemaal probeerden ze, maar ze geraakten niet voorbij de jongeling van Racing Genk.

"We verliezen natuurlijk twee punten", begon Jackers na de wedstrijd. "Of we winnen een punt, laat ik het zo zeggen", herpakte hij zich. Waasland-Beveren kwam immers meer dan één keer gevaarlijk voor doel.

Dat hij dat punt gepakt had met die reddingen, wil hij niet meteen zeggen. "Het is natuurlijk mijn job", haalde de jongeling een huizenhoog cliché uit de kast. Toch waren het niet de makkelijkste reddingen die hij moest uitvoeren.

Cruciale redding

De ballen kwamen in zijn buurt, maar hij moest z'n reflexen aanspreken op de pogingen van Cools en Boljevic. "Bij Cools, daar moest ik wachten tot hij ging uithalen. Daarna moest ik zo snel mogelijk tegen de grond. Die redding op Boljevic was cruciaal, toen moest ik er staan."