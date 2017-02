Michel Preud'homme volgt die andere kampioenenmaker Hein Vanhaezebrouck als Trainer van het Jaar

De keuze voor Preud'homme hoeft niet te verbazen. De Luikse oefenmeester loodste Club in de lente van 2016 naar de Belgische landstitel. Een prestatie waar de fans van blauw-zwart elf jaar lang op hadden gewacht.

De keuze voor Preud'homme hoeft niet te verbazen. De Luikse oefenmeester loodste Club in de lente van 2016 naar de Belgische landstitel. Een prestatie waar de fans van blauw-zwart elf jaar lang op hadden gewacht.

Opnieuw als nummer 1 naar de PO's?

Na het succes hing er even mist over de toekomst van MPH, maar de succestrainer bleef Club trouw. De Champions League-campagne werd er een om vlug te vergeten. In de eigen competitie daarentegen liggen Preud'homme met zijn West-Vlaamse manschappen alweer op koers om het scenario van vorig jaar nog eens te bewerkstelligen.

Erelijst

2013 Francky Dury - Zulte Waregem

2014 Besnik Hasi - RSC Anderlecht

2015 Hein Vanhaezebrouck - AA Gent