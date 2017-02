Man van de match Camacho hield Waasland-Beveren recht: "Het was mijn dag wel"

Foto: © photonews

Dat Waasland-Beveren niet scoorde, lag aan een goeie prestatie van Nordin Jackers en mindere afwerking van de thuisploeg. Dat Genk niet scoorde, lag vooral aan Rudy Camacho. Hij speelde een dijk van een match.

"We waren de beste ploeg in de eerste helft", zag ook Camacho. "Na de rust waren we een beetje moe, we hadden de goeie wedstrijd in Eupen van zaterdag nog in de benen", gaf de centrale verdediger als reden voor de ietwat mindere tweede helft.

Daarin moest hij zijn team meermaals rechthouden, hij werkte zelfs twee ballen van de lijn. "Het was een goeie dag voor mij én een goeie voor de ploeg. We hadden ook zelf kansen om te scoren, maar als je niet kan winnen, mag je zeker niet verliezen."

Derde match op rij geen tegengoals, dat geeft vertrouwen -Rudy Camacho

De Genkse overrompeling in de tweede helft werd goed verwerkt. "Het is de derde match op rij waarin we geen tegengoal slikken, dat geeft vertrouwen. We zaten zonder onze aanwinsten Conté en Langil, maar deden het toch goed. Jammer dat we niet wonnen, met een zege waren we haast gered."

"We moeten proberen winnen tegen Standard op zondag. Thuis moeten we geen schrik hebben en gewoon die match proberen winnen." We denken dat er weinig teams op dit moment schrik hebben van Standard na hun wanprestatie tegen Kortrijk.