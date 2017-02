"Het zou een gemis zijn in mijn carrière als ik nooit een cap voor de Rode Duivels haal"

Sven Kums doet het absoluut niet slecht bij Udinese. Maar wordt hij er nog gevolgd door bondscoach Roberto Martinez? De middenvelder hoopt er alvast op...

Kums heeft tot nu toe nog steeds geen cap kunnen afdwingen. "Ik heb één keer contact gehad met Martinez, voor de wedstrijd tegen Gibraltar. Toen was Fellaini geschorst en werd ik nog opgeroepen. Maar ik was zelf geblesseerd en ik ben dus niet meegegaan", vertelt hij aan Sporza.

Voor Kums zou één keer op het veld staan al een hele overwinning betekenen. "Ik heb hem vijf minuten kunnen spreken. Een hele aangename man, het lijkt me leuk om met hem te kunnen samenwerken. Ik doe gewoon mijn best en ik zal wel zien of het er ooit van komt. Al moet ik zeggen dat het een gemis zou zijn in mijn carrière als ik nooit een cap haal."