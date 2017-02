'Courtois wil absoluut naar Madrid en gaat daarbij erg ver'

Thibaut Courtois is aan een goed seizoen bezig bij Chelsea en de Rode Duivels. Maar deze zomer lijkt hij te verkassen naar Real Madrid. En daarvoor gaat hij ver, heel ver.

Zowel in de Spaanse als in de Britse pers komen recentelijk geluiden naar boven over hoe hard Courtois aanstuurt op een transfer naar Spanje. Daar zou ook zijn vriendin voor iets tussen zitten, want zij woont nog in Spanje.

Elke dag opnieuw belt de makelaar van Courtois naar Real Madrid, met de vraag aan de Koninklijke om zo snel mogelijk een bod neer te leggen bij Chelsea.

Real Madrid wil graag Courtois binnenhalen, terwijl Chelsea ook al anticipeert op een mogelijk vertrek van de doelman. De komende maanden zal er dus vooral over bedragen moeten worden gesproken.