VIDEO: Buffel keerde terug in de selectie en kreeg een prachtig eerbetoon van supporters

Het was een emotionele avond voor Thomas Buffel, de uitwedstrijd van Racing Genk op bezoek bij Waasland-Beveren. Het was immers de eerste keer dat hij terugkeerde in de selectie.

Na wellicht de moeilijkste periode uit zijn leven, het verlies van zijn vrouw, zal Buffel het applaus en gezang in minuut negentien zeker geraakt hebben. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank, maar ging achteraf mee de supporters groeten.

De fans van Genk én Waasland-Beveren kwamen immers met een erg mooi eerbetoon. Bekijk het hieronder. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.