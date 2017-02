Twitter ontploft: "Oververdiende Gouden Schoen", "Ik kwam, ik sneed naar binnen en ik overwon" en... "Hè Teo, dit is Izquierdo!"

Foto: © Photonews

José Izquierdo kroonde zich woensdagavond tot de beste voetballer van het kalenderjaar 2016. De speler van Club Brugge werd in Lint verkozen tot Gouden Schoen van het voorbije jaar.

Op Twitter was #GoudenSchoen - wat had u ook gedacht? - een hele avond trending. Toen de apotheose volgde en Izquierdo naar het podium geroepen werd om zijn trofee in ontvangst te nemen, ontplofte het werkelijk op Twitter. Nauwelijks iemand te vinden die het niet eens was met de winnaar van deze editie.

Dat Club Brugge naast de Gouden Schoen ook met de prijzen van Trainer, Doelman en Fans van het Jaar aan de haal ging, ging niet onopgemerkt voorbij. Een bloemlezing:

Niemand verdient het beter da Joske 💙 #goudenschoen — Sharona Noët (@sharona_noet) 8 februari 2017

Wat heeft And gewnnn?



ClubBrugge beste supporters

ClubBrugge beste doelman

ClubBrugge beste trainer

ClubBrugge Golden Joskee#Goudenschoen — Shane De Clerck (@ShaneDeClerck) 8 februari 2017