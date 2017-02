Wie is die eerste Gouden Schoen voor vrouwen? Tessa Wullaert is nu echt hét uithangbord van vrouwenvoetbal in België

Foto: © photonews

De eerste Gouden Schoen voor Vrouwen werd op 8 februari 2017 in Lint uitgereikt aan Tessa Wullaert. En dat hoeft uiteraard niet te verbazen, want de nog steeds maar 23-jarige aanvalster is al jaren ons uithangbord in wording. Al kan die in wording nu definitief in de kast gehangen worden.

Tessa Wullaert werd op 19 maart 1993 geboren in Tielt. Net als haar vader en broer is ze geboren met de liefde voor de bal: op haar vijfde maakte ze al indruk bij de duiveltjes van Wakken.

Gestaag klom ze op in de West-Vlaamse clubs (Ingelmunster, Harelbeke, Zulte Waregem) en al snel viel ook een uitnodiging voor de jonge Red Flames in de bus. Via de U15, U17 en U19 maakte ze ondertussen al een zestal jaar deel uit van de Belgian Red Flames.

Topschutster

Bovendien is ze met 28 doelpunten nu al co-topschutster aller tijden met Aline Zeler, al wordt verwacht dat Tessa Wullaert de komende jaren dat record zal verpulveren. Het doel weet de kattenrappe aanvalster maar al te goed staan.

Op clubniveau trok ze op haar 19e weg uit West-Vlaanderen om na een jaartje bij Anderlecht drie seizoenen lang alles kapot te spelen met Standard. Een Supercup in de BeNe League, de BeNe League zelf, een Sparkle voor beste voetbalster, de Bottega Player of the Year van de BeNe League, drie landstitels, ...

Geen wonder dus dat ook de topploegen vaak kwamen scouten op de Académie Dreyfus in Angleur, op zo'n vijf kilometer van Sclessin. En ze kaapten Wullaert ook weg, want sinds de zomer van 2015 maakt de Vlaamse het mooie weer in Wolfsburg. Daar zal ze eerstdaagse een verlenging van haar contract tekenen voor nog een derde jaartje bij de Wolvinnen.

Bij Wolfsburg speelde ze in haar tweede seizoen voorlopig al 398 minuten in vijf basisplaatsen en drie invalbeurten. Daarmee doet ze gemiddeld genomen al iets beter dan het seizoen ervoor, toen ze vier keer scoorde met de Wolvinnen.

Ze won de Duitse Beker in 2016, speelde mee in de finale van de Champions League én was ook nog eens de assistenkoningin van de EK-kwalificatiecampagne. Een prachtig jaar dat ze nu dus met een Gouden Schoen kon bekronen.