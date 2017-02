Pech blijft Zulte Waregem achtervolgen: na De fauw moet nog een absolute sterkhouder onder het mes

Zulte Waregem zit even in de hoek waar de klappen vallen. Nadat zondag Davy De fauw geblesseerd uitviel en maandag succesvol onder het mes ging aan de schouder, wacht nu ook voor een andere belangrijke pion een operatie.

Ook Timothy Derijck wordt donderdagochtend geopereerd, meldt Het Nieuwsblad. De centrumverdediger blijft te veel last ondervinden van zijn geteisterde rechterknie. De laterale meniscus blijft hem immers parten spelen.

Een kijkoperatie is dus noodzakelijk om te zien wat er precies aan de hand is. Op basis daarvan zal blijken hoelang Derijck aan de kant staat. Hoe dan ook staat de achterhoedespeler enkele weken aan de kant. Mogelijk komt zelfs de bekerfinale van 18 maart in gevaar.