Realiseert Zulte Waregem een supertransfer van 12 miljoen euro? Leverkusen en Monaco liggen alvast in polepositie

Foto: © photonews

Terwijl de wintermercato gesloten is, gaat het gespeculeer over de toekomst van Soualiho Meïté ongehinderd voort. Een toptransfer voor ruim 12 miljoen euro is immers in de maak.

Niemand twijfelt er nog aan dat Zulte-Waregem de aankoopoptie van 300.000 euro voor 15 juni zal lichten. Op die manier wordt Meité eigendom van Essevee, dat 60 procent moet afstaan aan Lille bij een eventuele transfer.

De kans is groot dat die er in de zomer komt. Meité weet goed wat hij wil: een overgang naar een club uit de Engelse top 8 of een ander interessant project als dat van Leverkusen of Monaco. Engelse bronnen spreken zelfs al van een voorakkoord met de club uit het prinsdom.

4,8 miljoen

De komende dagen gaat Zulte Waregem, dat 12 miljoen euro wil vangen voor zijn goudhaantje, gesprekken aan met de geïnteresseerde clubs, meldt Het Nieuwsblad. De kans is dus groot dat een toptransfer er dus komt. De herfstkampioen zou in dat geval 4,8 miljoen euro overhouden.