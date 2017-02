Dinsdag nog basisspeler, nu zelfs niet meer in de kern bij Genk: "Nee, hij is niet geblesseerd" én "Waarom spelen wij niet op zondag?"

De Limburgse derby staat vrijdagavond al op het programma. Coach Albert Stuivenberg van Genk heeft alvast een paar knopen moeten doorhakken, want alle jongens die hij dinsdag tegen Waasland-Beveren miste, zijn er nu weer bij.

Voor de verplaatsing naar STVV laat hij één speler, die dinsdag in Beveren nog in de basis stond, helemaal uit zijn wedstrijdkern. "Wij hebben weer meer keuze, zeker vergeleken met afgelopen dinsdag," zei Stuivenberg op zijn persconferentie.

"Op basis daarvan hebben wij een kern samengesteld. Zo is Susic er niet bij. Niet omdat hij fysieke problemen zou hebben, het is gewoon een keuze voor andere spelers. Samatta is terug en inzetbaar, maar door de veelheid aan wedstrijden op korte tijd zijn er wel wat lichamelijke probleempjes."

TV-rechten

En Stuivenberg begrijpt ook niet goed waarom nu uitgerekend Genk de speeldag moet aftrappen. "Ik begrijp heel goed dat TV-rechten er zijn. Maar gezien de uitzonderlijke situatie waarin wij zitten had deze wedstrijd evengoed op zondag kunnen gespeeld worden. Nu spelen wij drie wedstrijden met telkens twee dagen overbrugging. Wie mij kent weet dat ik mij hier niet achter wil verschuilen maar toch."