Arsene Wenger maakt zich niet populairder: "Ik wou dat de Arsenal-fans meer zoals die van Tottenham waren"

Foto: photonews

Arsene Wenger ligt nog maar eens onder vuur nu Arsenal twee nederlagen achter elkaar leed. Wat je dan vooral niet moet doen, is ervoor zorgen dat het hele stadion zich integraal tegen de trainer keert.

Het verlies in Stamford Bridge tegen het quasi onverslaanbare Chelsea (3-1) was enigszins te verwachten. Maar de week daarvoor verloor Arsenal ook al in eigen huis tegen Watford (1-2). En nu roept de Fransman de supporters op om meer verenigd te zijn zoals die van rivaal Tottenham.

"Natuurlijk staan onze fans er altijd en zij hebben hoge verwachtingen, net zoals ik," verklaarde Wenger. "Het kan echter niet dat je supporter bent op dinsdag, en dan niet niet meer achter het team staat op zaterdag. Dat slaat nergens op." Dat is zeker en vast een terechte kritiek van een trainer van een grote club, maar om dan een voorbeeld te nemen aan de grote rivaal is toch een bedenkelijke zet. "Kijk naar Tottenham: iedereen gaat ervoor en staat altijd achter de ploeg. Wij moeten net hetzelfde doen, zelfs na twee teleurstellende resultaten.