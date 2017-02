Bezoek van Beerschot-Wilrijk wordt match van het jaar voor ASV Geel: "Ook Kempische streekderby's lokken veel volk, maar zaterdag wordt het nog drukker"

Foto: © photonews

Zaterdag wordt het 'vollenbak' op De Leunen. ASV Geel krijgt dan KFCO Beerschot-Wilrijk op bezoek. De voorzitter van Geel kijkt uit naar 'de match van het jaar'.

Allemaal Samen Verboedering Geel staat voor de match van het jaar. De ploeg van Nicky Hayen ontvangt zaterdag Beerschot-Wilrijk, de fiere leider in de hoogste amateurafdeling. "Zo'n ploeg neemt toch altijd een groot supporterslegioen mee", zegt ASV Geel-voorzitter Fons Backx aan Voetbalkrant.

"Ook de Kempische streekderby's lokken veel volk, maar zaterdag zal het nog drukker zijn. Gemiddeld hebben we zo'n 1.500 betalende bezoekers voor een thuiswedstrijd, tegen Beerschot-Wilrijk verwachten we er 4.000. We hebben voor de bezoekers meer dan duizend kaarten ter beschikking gesteld", zegt de voorzitter van Geel.

Gratis voor andersvaliden

Daarnaast organiseert de club tegen KFCO Beerschot-Wilrijk ook een speciale actie voor andersvaliden. "Klopt, zij mogen samen met hun begeleiders gratis binnen. Zo'n actie houden we voor de topmatchen en in de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem was dat een succes", klinkt Backx vol trots. Meer info? Stuur dan een mailtje naar info@asvgeel.be.

De Geel-voorzitter weet dat er ook risico's aan zo'n topwedstrijd verbonden zijn, maar hij heeft alle vertrouwen in een goede afloop. "Er zullen allicht ook enkele Beerschot-supporters in de Geel-vakken zitten, maar dat zijn nooit de zware jongens. De politie houdt alvast een extra oogje in het zeil, maar ik verwacht geen problemen. Mijn pronostiek? Beerschot-Wilrijk zal toch ooit een keertje moeten verliezen, dus ik ga voor 2-1 (lacht)."