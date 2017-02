Kevin Geudens heeft een verleden bij Geel: "Een terugkeer? Ik sluit een verlengd verblijf op het Kiel nog niet uit"

Foto: © jan mees

KFCO Beerschot-Wilrijk staat komend weekend voor de lastige verplaatsing naar Geel. Voor routinier Kevin Geudens wordt dat een terugkeer naar het stadion waar hij zich in de kijker van KV Mechelen voetbalde en zo een profcarrière kon uitbouwen.

In het seizoen 2005/2006 was Kevin Geudens een belangrijke pion op het middenveld van Geel, dat toen onder de hoede stond van de nog onbekende coach Peter Maes. Een seizoen later nam Maes de 25-jarige Geudens mee naar KV Mechelen, waar de middenvelder zijn allereerste profcontract tekende. "Ook Charaï (nu assistent-coach bij Beerschot-Wilrijk, nvdr) en Jeroen Mellemans trokken toen van Geel naar Mechelen", herinnert Geudens zich.

Mijn grootvader miste geen enkele wedstrijd en dikwijls ging ik met hem mee.

De 36-jarige Geudens trekt dit weekend met KFCO Beerschot-Wilrijk terug naar De Leunen. "Ik was in mijn jonge jaren een groot supporter van Geel. Mijn grootouders woonden in Larum, op een boogscheut van het stadion. Mijn grootvader miste geen enkele wedstrijd en dikwijls ging ik met hem mee", vertelt Geudens op de website van ASV Geel.

Terugkeer naar Geel

"Of ik soms aan een definitieve terugkeer naar Geel denk? Ik ben einde contract bij Beerschot, maar sluit een verlengd verblijf nog niet volledig uit", aldus Geudens. "Ik word in december 37 en momenteel trainen we acht keer per week. Afwachten of ik dat fysiek blijf verteren. Ook bij ASV Geel trainen ze viermaal per week en daar zou de combinatie met een job overdag ook enorm zwaar zijn. Maar ik vind ASV Geel nog steeds een erg mooie club en wie weet keer ik er na mijn carrière als speler nog terug."