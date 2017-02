Genks jeugdproduct kijkt uit naar dé Limburgse derby: "Ik kwam vroeger zelf kijken en leefde hélemaal mee"

Foto: © photonews

Vrijdagavond kijken Racing Genk en Sint-Truiden elkaar opnieuw in de ogen. De Limburgse derby komt naar Stayen en ook jeugdproduct Bryan Heynen kijkt er reikhalzend naar uit.

"Ik heb gedurende mijn hele jeugdopleiding telkens deze wedstrijd gespeeld", aldus de middenvelder van Racing Genk. "Voor de spelersgroep is dit ook een heel belangrijke wedstrijd." Als jongen van de streek is het voor Heynen extra speciaal.

"Als Limburger kwam ik vroeger kijken naar de derby's, ik leefde hélemaal mee. Ik weet dus hoe belangrijk deze wedstrijd is voor iedereen." Bovendien hangt er voor Racing Genk wel wat aan vast. Er moet haast gewonnen worden om de kansen op play-off 1 gaaf te houden.

Ik ken Stef Peeters en Pieter Gerkens, maar we houden het rustig -Bryan Heynen

"Als we verliezen worden de kansen kleiner, maar we spelen daarna nog tegen rechtstreekse concurrenten dus zelfs dan is het nog mogelijk." STVV kan een tik uitdelen en zal uiteraard gemotiveerd zijn. Heynen zelf kent wel wat jongens bij de Kanaries.

"Ik ken Pieter Gerkens en met Stef Peeters deelde ik vroeger een chauffeur naar de trainingen." Tussen hen wordt er doorgaans niet gecommuniceerd over de clash. "Of we berichtjes sturen vooraf? Neen, we houden het wel rustig." Nuchtere jongens, die Limburgers.