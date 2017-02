Gaat Izquierdo ook óp het veld met gouden schoenen spelen? De Colombiaan heeft een geniaal antwoord in petto

Foto: © Photonews

José Izquierdo (24) moet zowat de meest mediagenieke der voetballers in onze Jupiler Pro League zijn. De Colombiaan staat uiterst positief in het leven, kan zijn lach nooit verstoppen en kleedt zich af en toe ook graag opvallend. Maar... Zien we Joske straks ook met gouden schoenen op het veld?

Het is best een speciale kerel en nogal een speelvogel. Omdat hij woensdag de Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen, wilden wij nu toch wel eens weten of Izquierdo plannen heeft om binnenkort ook óp het veld met gouden schoenen aan te treden.

"Kan je eens met Nike bellen?" (lacht) - José Izquierdo

Een vraag die de winger van Club Brugge niet had zien aankomen. Een stilte volgde, maar het antwoord dat we kregen was geniaal en typisch Joske. "Zou je eens met Nike kunnen bellen om te zien of ze dat willen regelen?", grapte Izquierdo. "Neen, dat hoeft niet speciaal."

Al moest Izquierdo toch met een grapje kunnen afsluiten. "Weet je, misschien kan ik met deze schoenen spelen", waarna de kersverse Gouden Schoen zijn vrijetijdsschoenen met gouden accenten bovenhaalde. Wie weet, José, maar dan zal je wel nog studs nodig hebben.