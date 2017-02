Goed nieuws voor Eva's Tienen

Foto: © Jill Delsaux

Eva's Tienen heeft er moeilijke weken en maanden opzitten op sportief en extra-sportief gebied, maar deze week was er toch wat goed nieuws te rapen.

Zo zijn de financiële schulden bij de KBVB alvast afgelost. Daardoor is het team niet langer in aanleg van schorsing. Dat staat alvast te lezen in Sportleven.

In de Super League heeft het team na drie gelijke spelen tegen OH Leuven voorlopig de zevende en laatste plaats te pakken. Daarvan wegkomen lijkt moeilijk de komende weken, maar het team kan dus voorlopig wel verder voetballen.

Tienen trekt dit weekend op zaterdagnamiddag naar de KRC Genk Ladies voor de volgende speeldag in de Super League. Een zoektocht naar de eerste overwinning van het seizoen wordt dat.