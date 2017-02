Vanaken steekt loftrompet over Gouden Schoen: "Hij is in de zomer klaar voor de volgende stap"

Foto: © photonews

José Izquierdo was weinig verrassend de laureaat op het Gala van de Gouden Schoen. De winger van Club Brugge kreeg ook heel wat lof van ploegmaat Hans Vanaken.

"Het is helemaal verdiend", aldus Vanaken bij Voetbalkrant. "Als hij gewoon al z'n normale niveau haalt, steekt hij er in België bovenuit. Het is de beste speler die op onze velden loopt en hij heeft alle kwaliteiten om het te maken."

Hij denkt dat zijn Colombiaanse ploegmaat klaar is voor de volgende stap. "Als hij hier nog zes maanden laat zien dat hij het waard is om de Gouden Schoen te winnen, is hij klaar voor de volgende stap. Ik gun hem dat ook."

Noem een kwaliteit en Izquierdo heeft het, behalve kopspel -Hans Vanaken

"Het is gewoon een heel complete speler. Noem een kwaliteit op en hij heeft het. Behalve kopspel, maar dat is ook niet nodig. Voor het overige heeft hij het allemaal. Snelheid, techniek, inzicht." Ook voor Vanaken is het een godsgeschenk.

"Sinds Nieuwjaar vorig jaar voelen we elkaar heel goed aan. De tegenstanders weten dat ook en spelen erop in, maar we vinden elkaar nog steeds erg goed. Ik ben echt blij dat ik met hem kan samenspelen. Hij is altijd goedgezind, gewoon een fantastische speler", sloot Vanaken af.