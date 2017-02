Daar is er nog één: Braziliaanse international vergezelt enkele bekenden in China

Foto: © photonews

Waar al een tijdje sprake van was, is nu ook officieel. Juventus-middenvelder Hernanes kiest voor het Chinese geld, na een mislukte periode bij de Italiaanse kampioen.

Vorige week werd al aangekondigd dat deze transfer hoogstwaarschijnlijk zou doorgaan, en donderdag is het ook officieel bevestigd door Juventus. De club verdient acht miljoen euro aan de transfer. Hoeveel de speler zelf precies zal verdienen, werd niet bekendgemaakt.

Hernanes kwam in Juventus aan in 2015, waar hij vorig jaar het kampioenschap en de Italiaanse beker won. Dit seizoen speelde hij tien wedstrijden, maar hij kende grote moeite met de stugge concurrentie op het middenveld. Daarvoor speelde hij al langer in Italië bij Lazio en Internazionale.

Bekende trainer en spelers

Hebei China Fortune staat onder leiding van Manuel Pellegrini, de voormalige coach van onder meer Manchester City en Real Madrid. Verder staan Ezequiel Lavezzi (bekend van Napoli en PSG) en Gervinho (bekend van Arsenal) er tussen de lijnen.