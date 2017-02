Only in Belgium? Nieuwe domper voor het Eurostadion: "Wachten op klacht over geluidsoverlast bij hoge ballen"

Foto: © Photonews

Komt er een Eurostadion of niet? De bouw had al lang begonnen moeten zijn en blijft maar vertraging oplopen. Nu is er ook een ongunstig advies wat betreft de milieuvervuiling. Voetbalminnend Vlaanderen heeft er stilaan echt genoeg van.

Vanuit verschillende hoeken waren er de voorbije weken, maanden en jaren verschillende klachten binnengelopen over de bouw van het Eurostadion. De zaak rond de buurtweg op parking C is ook nog steeds niet van de baan, maar nu is er een nieuw probleem.

Zo weet Belga dat de Vlaamse Overheid een ongunstig advies zal geven wat betreft de milieuvergunning voor het Eurostadion. Het is nu aan de provincie Vlaams-Brabant om de beslissing te nemen.

De fans van het voetbal in België zijn het getalm rond het hele gebeuren ondertussen wel al eventjes beu. Ze vragen zich af wat het volgende gaat zijn: een klacht om te hoge ballen? Een bloemlezing:

Belgische procedureslag #Eurostadion: het is wachten tot #Brussel zich mengt vanwege kans op #geluidsoverlast bij hoge ballen — Jaak De Vuyst (@jaakdevuyst) 9 februari 2017

Er liggen 250 voetbalvelden in de tuin van onze koning in #Laken. Waarom dan nog een #eurostadion bouwen?Problem solved #DeIdealewereld #DIW — Hanzje (@Hanzje) 8 februari 2017