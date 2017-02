Verdedigers maken (onterecht?) weinig kans op Gouden Schoen: "Neem nu een speler als Thomas Meunier: ongekend goed"

Foto: © photonews

Het is al van 2004 en Vincent Kompany geleden dat er nog eens een verdediger een Gouden Schoen won. Middenvelder en aanvallers zijn in het voordeel in de jacht op een individuele bekroning. Dat moet veranderen, zo schrijft Hugo Camps.

"Aanvallers zijn altijd in het voordeel in een trofeeënrace. Toch hoop ik dat het juweel ooit nog eens naar een mandekker gaat", schrijft Hugo Camps in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Of naar een linksback. Zeker nu backs vooruitgeschoven flankspelers zijn. De overweldigende impact van een verdediger zie je vooral als hij niet speelt. Ook daarom komt hij zelden in aanmerking voor een prestigieuze personencultus."

"Neem nu een speler als Thomas Meunier: ongekend goed. Haal Ricardo van Rhijn weg bij Club en het voetbal wordt statischer. Ik lees dat Philipp Lahm het einde van zijn voetballeven heeft aangekondigd. Weinig spelers bij Bayern München en de Mannschaft zijn zo beslissend geweest voor succes als deze rechtsback. Hij had al vijf keer de Gouden Schoen moeten krijgen. Leve de mandekker", besluit Camps.