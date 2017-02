Ives Serneels spreekt op het Gala van de Gouden Schoen: "Niet abnormaal"

Eindelijk. Het was zo'n beetje hét codewoord op het Gala van de Gouden Schoen. En dan gaat het natuurlijk over de Gouden Schoen voor vrouwen.

De Belgian Red Flames schreven geschiedenis op weg naar het EK 2017 in Nederland. En daaraan gekoppeld kwam er nu ook een Gouden Schoen voor vrouwen.

Uiteindelijk was het Tessa Wullaert die als eerste op de erelijst mocht plaatsnemen. Janice Cayman en Aline Zeler wisten de top-3 te vervolledigen.

Ook bondscoach Ives Serneels was present. "De voorbije jaren werd er na de Gouden Schoen wel een beetje over gesproken, maar nu was het moment wel daar. De resultaten moesten eerst volgen en dat vind ik niet abnormaal", klonk het.