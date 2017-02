Izquierdo reageert na Gouden Schoen: "Wat ik vannacht gedaan heb? Twee uurtjes geslapen en vooral ..."

Kleine oogjes én toch een eeuwige glimlach. Ook de dag na de Gouden Schoen liet José Izquierdo de korte nacht slaap niet aan zijn hartje komen. "Ik was overdonderd en verrast en heb vooral veel geschreeuwd."

Op het Gala van de Gouden Schoen in Lint werd hij opgezogen door alle aandacht en dat had hij niet meteen verwacht. "Ik was verrast en overdonderd door de impact van die prijs. Toen ik belde met mijn familie in Colombia hadden zij ook al veel berichtjes gekregen en ook zij hadden niet verwacht dat dit zo'n belangrijke prijs was", aldus de Gouden Schoen in een eerste interview the day after.

Welke schoen ik ga laten vergulden? Die van Leicester of die van Gent

"Wat ik gisteren nog gedaan heb? Veel geschreeuwd, door het huis gerend en luide muziek opgezet. En nog meer geschreeuwd, echt. Ik was in de wolken en heb heel veel mensen vastgepakt. Ik heb maar twee uurtjes geslapen, dus het was een erg korte nacht. En ik heb dus mijn familie gebeld."

De Colombiaan wil zich ook de komende maanden laten zien aan de fans van Jan Breydel: "Ik wil tonen waarom ik die prijs heb gewonnen en wil ook nog een nieuwe titel met blauw-zwart. Welke schoen ik ga laten vergulden? Ofwel die van mijn doelpunt in Leicester City, ofwel die van mijn match in play-off 1 in en tegen Gent waar ik scoorde."