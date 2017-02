Limburgse burgemeester Luc Wouters fluit Limburgse derby: "Voel in mijn omgeving dat de match begint te leven"

Foto: © photonews

Scheisdrechter Luc Wouters fluit dit weekend voor de vierde keer in zijn carrière de Limburgse derby. Twee keer floot hij in Genk, vrijdag wordt het ook zijn tweede keer op Stayen

"En of ik blij ben dat ik de Limburgse clash in goede banen mag leiden", klinkt het bij een trotse Luc Wouters in Het Belang van Limburg. Wouters, die ook burgemeester van Lummen is, heeft intussen een pak ervaring en is op z'n 47ste de ancien van het Belgische scheidsrechterskorps.

"Ik voel in mijn omgeving dat de derby begint te leven", zegt de geboren Limburger. "Ik kijk er naar uit, want in het verleden kreeg ik na afloop altijd positieve reacties uit beide kampen. Laat ons hopen dat dat zaterdag opnieuw het geval is. Mijn match is geslaagd als er achteraf over de kansen en de doelpunten wordt gesproken en niet over de arbitrage. Maar je hebt dat als ref niet steeds in de hand, er kunnen zich altijd discutabele fases afspelen."